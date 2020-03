Raluca Turcan vorbeste despre posibilitatea repetarii anului scolar, desi ministrul Educatiei dadea asigurari ca nu va fi inghetat

Turcan: Daca romanii nu inteleg, restrictiile pot evalua

"Sunt trei etape posibile, cel putin din perspectiva mea. Una ar fi ca anul scolar sa continue si evaluarile sa fie asa cum au fost prevazute, dar e un scenariu destul de greu de atins, intrucat deja se prefigureaza inchiderea scolilor peste perioada anuntata.Al doilea scenariu ar fi al decalarii evaluarilor, iar al treilea ar fi al repetarii anului, insa vom vedea. E foarte dificil de afirmat acum care va fi solutia", a declarat vicepremierul la RFI Romania.Raluca Turcan a precizat ca a solicitat o analiza din partea Ministerului Educatiei cu privire la modul de desfasurare a educatiei online si in baza programelor speciale create in parteneriat cu TVR."Am solicitat o analiza din partea Ministerului Educatiei, tocmai pentru a vedea cum se desfasoara educatia online si in baza programelor speciale create in parteneriat cu TVR pe educatia copiilor. Plecam de la principiul ca nicio evaluare nu poate sa fie in afara materiei predate.Daca efectele predarii online vom vedea ca ating toate segmentele sociale, pentru ca Romania are si segmente extrem de vulnerabile, unde accesul la internet este ingradit, unde inclusiv accesul la televiziune este deficitar, vom vedea in functie de aceste evaluari cum vom proceda cu anul scolar", a spus vicepremierul.Comentariile vicepremierului vin in conditiile in care Monica Anisie, ministrul Educatiei, dadea asigurari pe 17 martie ca anul scolar nu va fi inghetat. Turcan a vorbit si despre recomandarile facute de autoritati in conditiile pandemiei, aratand ca este posibil ca masurile privind unele restrictii in contextul epidemiei de coronavirus sa evolueze."Masurile au fost graduale. (...) Acum am ajuns la masuri de conduita interna, de prevenire a lipsei de responsabilitate, inclusiv prin intariri ale Codului Penal pentru cei care zadarnicesc combaterea efectelor bolilor. Aceste recomandari sunt un inceput pentru a vedea cum reactioneaza oamenii.Odata starea de urgenta declansata, masurile pot sa aiba un caracter gradual pentru a vedea cum evolueaza din perspectiva efectelor acestor masuri.Daca, de exemplu, romanii inteleg din prima ca un comportament mai restrictiv pentru fiecare inseamna o sanatate garantata pentru societate, atunci e foarte posibil ca masurile sa-si atinga efectul din prima etapa. Daca romanii nu inteleg si vor continua sa dea prioritate unor obisnuinte de consum pe care cu totii le-am avut inainte de criza, atunci probabil ca aceste aceste restrictii vor evolua", a mai declarat Turcan.Potrivit vicepremierului, nu este vorba de o ezitare in ceea ce priveste faptul ca ordonanta militara cuprinde recomandari."Nu este vorba de o ezitare, este vorba de un gir pe care il acordam oamenilor, e un plus de incredere cu care plecam la drum in aceasta incercare pentru toata tara. Poate romanii inteleg ca este nevoie sa-si limiteze interactiunea sociala, sa nu mai stranga mainile, sa nu mai mearga in locuri aglomerate, sa nu se mai imbratiseze, sa nu mai circule daca nu au extrema nevoie.Daca vom vedea ca aceste recomandari nu produc efecte, nu vom ezita sa luam masuri graduale, astfel incat garantarea sanatatii intregii populatii sa fie asigurata", a accentuat vicepremierul.In cazul in care s-ar fi luat masura restrangerii liberei circulatii in timpul zilei, a adaugat ea, toate magazinele ar fi fost luate cu asalt."Romanii nu au un comportament social cu totul diferit fata de alte natii. Cel mai probabil, vremea frumoasa i-a ademenit si mai ales gandindu-se ca s-ar putea sa urmeze perioade de restrictii. Responsabilitatea lasa de dorit in asemenea momente, dar sunt comportamente sociale pe care trebuie sa le luam ca atare si noi, ca autoritati, sa facem tot ce se poate pentru ca efectele acestei crize sa fie diminuate", a mai aratat Turcan.Ea le-a transmis reprezentantilor mediului de afaceri ca masurile luate pentru acest domeniu sunt un inceput.