Turcan: Am stabilit echipa de negociere PNL si incepem discutiile pentru anticipate

Ziare.

com

"Mentinerea unui PSD dominant in Parlament inca un an risca sa blocheze toate lucrurile bune si asteptate pentru care exista vointa politica: Desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie; Eliminarea pensiilor speciale; Alegerea primarilor in doua tururi", afirma vicepremierul intr-o postare pe Facebook.Turcana afirma ca Guvernul vrea sa faca "reformele profunde de care tara are urgent nevoie", sa puna in practica punct cu punct agenda pentru care oamenii au votat la europarlamentare, la prezidentiale sau la referendumul pe Justitie."Nu putem, insa, misca lucrurile cata vreme intreg Parlamentul este tinut captiv de o majoritate toxica, lipsita de legitimitate", afirma Turcan.Ea anunta ca a fost stabilita echipa de negociere la nivelul partidului si ca vor incepe discutiile cu fortele din Parlament "care inteleg punctul critic in care ne aflam"."Trebuie sa eliberam Parlamentul de PSD cat mai repede cu putinta, pentru ca fiecare zi care trece este in defavoarea oamenilor", conchide Raluca Turcan.Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, ca au convenit ca cel mai bine pentru Romania este sa fie organizate anticipate si ca "ar fi util si bine" ca alegerile parlamentare anticipate aiba loc simultan cu alegerile locale. El a evitat sa precizeze daca va recurge la demisie pentru a declansa procedura anticipatelor, varianta evocata de presedinte in declaratiile facute joi.