Turcan anunta ca Guvernul si-ar putea asuma raspunderea si pe desfiintarea Sectiei Speciale

Intrebata, joi seara, cand va disparea Sectia Speciala, vicepremierul Raluca Turcan a raspuns: "Cat de curand"."Este un proiect pe care PNL si l-a asumat. In momentul de fata exista in Parlament, daca vom constata ca si acest proiect, si ne asteptam la lucrul acesta, este blocat in continuare in Parlament sa il rezolvam pe cale parlamentara, prin Guvern, insa. Pentru ca vreau sa mentionez aici pentru toata lumea ca PSD spune cum PNL incalca democratia si substituie guvernul, au invocat chiar si un conflict institutional intre Guvern si Parlament si se substituie Guvernul Parlamentului si venim cu angajarile de raspundere.Pe Constitutie, angajarea de raspundere este un proces parlamentar pentru ca permite parlamentarilor sa depuna amendamente, sa participe la procedura de angajare a raspunderii si sa depuna motiune de cenzura prin vot in Parlament. Daca nu o fac inseamna ca nu pot sau nu vor", a declarat Raluca Turcan.