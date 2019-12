Turcan: Legea bugetului de stat ar putea intra in vigoare pe 6 ianuarie

Ziare.

com

"Legea bugetului de stat, Legea bugetului asigurarilor de stat si Legea privind unele masuri fiscal - bugetare asupra carora Guvernul si-a angajat raspunderea in fata Parlamentului au fost depuse astazi la Secretariatul General pentru exercitarea dreptului de sesizare la Curtea Constitutionala.Doua zile este termenul de sesizare la Curtea Constitutionala, anuntul a fost facut si calendarul ar putea fi dupa intrarea in vigoare, dupa promulgare, daca nu face nimeni sesizare la Curtea Constitutionala, calendarul ar fi urmatorul: termen de sesizare 31 decembrie, daca nu sunt atacate, pot pleca la promulgare in 6 ianuarie. Asadar, bugetul ar putea intra in vigoare cel mai devreme in 6 ianuarie", a declarat Turcan.Premierul Ludovic Orban a explicat ca data de 6 ianuarie 2020 a fost stabilita din cauza calendarului sarabatorilor."Practic Parlamentul si-a incheiat procedura, iar termenul de atacare este 48 de ore. Din cauza calendarului de anul nou, merge la promulgare in 6 ianuarie", a spus Orban.