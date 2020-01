Turcan: Motiunea pe care PSD o anunta nu ar trebui sa treaca, matematica este in defavoarea lor

Ziare.

In plus, vicepremierul spune ca Guvernul va mai avea inca doua sau trei angajari de raspundere pentru proiecte "foarte importante"."Angajarea raspunderii inseamna ca ne punem mandatul pe masa, ca Guvernul risca totul pentru un proiect pe care oamenii il asteapta. In momentul de fata, motiunea pe care PSD o anunta nu ar trebui sa treaca, matematica este in defavoarea lor. (...) Ne dorim ca aceasta motiune sa duca la alegerea primarilor in doua tururi, adica sa nu treaca.Evident ca, dupa aceasta angajare de raspundere, mai avem in vedere cel putin doua, chiar trei, in functie de cum evolueaza dezbaterile in Parlament, astfel incat sa ajungem la alegeri anticipate", a spus Turcan, la Realitatea Plus.Potrivit Ralucai Turcan, daca Guvernul nu va cadea nici in urma altor motiuni de cenzura generate de viitoare angajari de raspundere, PNL are sansa sa isi indeplineasca in totalitate programul de guvernare."Ne asumam raspunderea si ne punem mandatul pe masa pentru niste proiecte foarte importante. Daca ne trec proiectele, foarte bine, ne indeplinim programul de guvernare, tot angajamentul. Si veti vedea ca avem un asemenea plan bine pus la punct. Daca acest guvern nu cade, programul de guvernare va fi indeplinit pana in ultimul punct", a declarat Turcan.Ea a dat asigurari ca liberalii nu vor vota "niciodata" o motiune de cenzura impotriva propriului guvern. "Nu suntem PSD", a spus Turcan.In ceea ce priveste alegerile parlamentare anticipate, vicepremierul a mentionat ca exista o data limita pana la care trebuie initiat acest demers, astfel incat ele sa poata fi organizate, dar nu a dorit sa precizeze care este acea data.