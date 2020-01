Turcan spune ca Guvernul si-ar putea asuma raspunderea si pentru desfiintarea SS si alegerea primarilor din doua tururi

Ziare.

"In momentul in care incepe sesiunea parlamentara avem cateva proiecte extrem de importante la care tinem pentru a fi votate in Parlament, acelea sunt legate de alegerea primarilor in doua tururi si de revenire la modalitatea de alegere a presedintilor de consilii judetene, este proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie. Acestea trei sunt extrem de importante. Mai avem cateva proiecte pe care le urmarim si care tin de masuri punctuale pe economie sau pe partea sociala.Mai exista si proiectul referitor la pensiile speciale. Daca vom vedea ca Parlamentul blocheaza in continuare niste proiecte de interes public pe care foarte multi romani le asteapta, este foarte posibil sa mai apelam la angajarea raspunderii, insa nu o facem ca o modalitate de a sari peste rolul Parlamentului, de a ocoli rolul Parlamentului, ci pur si simplu ca pe o modalitate de eficienta in decizia publica", a spus Turcan.Ea a afirmat ca va fi evaluata inclusiv varianta unei sesiuni extraordinare."Vom evalua inclusiv varianta unei sesiuni extraordinare, insa am vazut pana acum ca o sesiune extraordinara nu a condus la foarte multe decizii legislative pe care le-au dorit cei care au convocat sesiunea extraordinara.Evaluam si aceasta varianta. Daca nu, la inceputul lunii februarie vom apasa pe acceleratie pe aceste proiecte pe care le-am mentionat si daca Parlamentul nu reactioneaza asa cum ar trebui in interes public, vom evalua varianta angajarii raspunderii", a spus Turcan, la Palatul Victoria, intr-o conferinta de presa.Ea a aratat ca, atata timp cat nu este identificata o majoritate parlamentara, nu crede ca este oportuna convocarea unei sesiuni extraordinare.Vicepremierul a subliniat si ca varianta alegerilor anticipate reprezinta o prioritate pentru PNL."Este o varianta la care noi ne-am dori sa ajungem, astfel incat Parlamentul sa aiba o legitimitate mai mare si o eficienta in exercitarea mandatului public pe care parlamentarii il au. Pana acum, din nefericire, majoritatea formata in jurul PSD mai mult a blocat Parlamentul, l-a transformat intr-o institutie de sustinere a unor interese de partid si nu intr-o institutie care sa lucreze in interes public. Alegerile anticipate raman in continuare un proiect foarte important pentru PNL", a spus Turcan.