Vicepremierul Turcan propune un program-pilot "Scoala dupa scoala", in valoare de 20 de milioane de euro

"20 de milioane de euro pentru un nou program-pilot "Scoala dupa Scoala" incepand cu luna septembrie 2020!Guvernul Orban va lansa in dezbatere publica un nou APEL pentru un proiect-pilot de tipul 'After-School', din bani europeni.Beneficiarii vor fi elevi care provin din zone defavorizate si familii dezavantajate, copii care sunt expusi riscului de abandon scolar", a anuntat Raluca Turcan intr-un comunicat de presa remis joiAstfel, prin acest proiect, fiecare elev va beneficia de o finantare de 200 de lei pentru programe de tipul "After-School"."Prin derularea acestui program tintim:- imbunatatirea calitatii vietii copiilor aflati in situatii de risc de abandon scolar;- reducerea dificultatilor si discrepantelor in insusirea abilitatilor de scris, citit si socotit;- imbunatatirea rezultatelor scolare si crearea oportunitatilor de dezvoltarea a unor abilitati de viata independenta, precum si prevenirea neglijarii copiilor;- intoarcerea parintilor la lucru. Proiectul va simplifica vietile a mii de familii active", potrivit vicepremierului.Turcan mai sustine ca se vrea reducerea spre zero a fenomenului parasirii timpurii a scolii in zonele vizate de proiect."Dorim ca toti copiii sa finalizeze invatamantul obligatoriu si sa aiba mai multe sanse in viata. Programul adauga ani de scoala, iar orice an in plus la educatia unui copil inseamna scaderea cu 8,2% a investitiilor in sanatate, scaderea cu 8% a somajului si cresterea cu 9,8% a veniturilor la inaintarea in varsta.Acest demers este o investitie in viitorul copiilor. Conform tuturor studiilor internationale, un astfel de program poate reduce simtitor rata abandonului scolar si poate stimula copiii care nu sunt scolarizati in acest moment sa se intoarca la scoala", mai transmite Turcan.Dupa etapa de testare, va fi propus un calendar de masuri pentru generalizarea acestui program finantat din bani de la bugetul de stat si fonduri europene.