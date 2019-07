Manescu: Romania nu poate face rabat pentru Rusia

Ziare.

"Stiti ca pozitia Romaniei fata de Rusia porneste in primul rand sigur de la vecinatatea in care ne aflam, dar se se inscrie si in pozitia Uniunii Europene vizavi de Rusia pentru ca noi fiind parte a Uniunii Europene trebuie intr-adevar sa ne aliniem pozitiei Uniunii Europene.Ma refer la sanctiuni, ma refer la anumite limitari pe care le avem in dialogul si cooperarea cu Rusia si ma refer in special la pozitia ferma pe care o avem si ca membru UE, dar pe care eu am avut-o intotdeauna, de respectare a cadrului international, legislativ international. Nu cerem prea mult de la Rusia ca actor pe scena geopolitica daca cerem sa respecte cadrul legislativ international. Este principiul de la care pornim si la care nu putem face rabat nici macar pentru Rusia care ne este aici aproape. Nu avem de ce sa facem rabat pentru ca nu este nimic negociabil nici in aceasta poveste", a declarat Ramona Manescu, joi seara la Antena 3.Ministrul de Externe a precizat ca relatia cu Rusia reprezinta un punct cheie in stabilitatea din zona."Relatia cu Rusia reprezinta un punct cheie in stabilitatea in zona, in securizarea flancului estic NATO, in modul in care putem sa gestionam pe mai departe discutiile in Marea Neagra, in bazinul Marii Negre, amenintarile si gesturile pe care in mod repetat Rusia le-a facut in spatiul Marii Negre din punct de vedere militar au fost tot timpul sanctionate: anexarea ilegala a Crimeii, sprijinul militar, nave care au tot ocupat pozitii in spatiul Marii Negre au fost de natura sa creeze ingrijorare, nu doar in NATO, dar si in Uniunea Europeana.Ati vazut ca discursul, practic si NATO si Uniunea Europeana au exact acelasi discurs, Romania nu poate sa aiba alt discurs pentru ca suntem parte si a Uniunii si a NATO si suntem la Marea Neagra", a explicat ministrul de Externe.Ea a mentionat ca in ceea ce priveste relatia cu Rusia nu este vorba doar de amenintarile conventionale, ci si de cele hibride."Sunt atat amenintari conventionale, cat si cele neconventionale. Cand vorbim de relatia UE-Rusia, Romania-Rusia, NATO - Rusia nu vorbim doar de amenintarile conventionale si de pericolul destabilizarii regiuni, vorbim si de amenintarile hibride care, Slava Domnului, au inflorit in ultima perioada si ce sa vezi marea majoritate au ca punct de plecare Rusia", a mai declarat Ramona Manescu.Ministrul de Externe a mentionat ca Rusia nu este singura tara care lanseaza astfel de atacuri."Parlamentul European in general s-a concentrat si Uniunea Europeana s-a concentrat in comunicarea strategica, o directiva la care am participat si eu ca raportor, s-a concentrat pe contracararea propagandei ruse. Vreau insa sa fim foarte corecti si foarte clari, Rusia nu este singurul jucator. Rusia nu este singura tara care lanseaza astfel de atacuri.Sa nu demonizam, sa nu cadem in pacatul de a ne uita doar intr-o directie pentru ca ramanem descoperiti pe toate celelalte directii. Noi trebuie sa ne echipam in primul rand si cred ca Romania are capacitatea aceasta din punct de vedere resursa umana si experti in domeniul IT si securitatii cibernetice si o politica externa foarte bine conturata in aceasta directie, care se imbina foarte mult cu politica de securitate, nu le poti desface una de cealalta, merg mana in mana", a mai declarat Ramona Manescu.