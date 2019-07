Noul ministru de Externe spune ca intrarea in Schengen nu trebuie conditionata de MCV

Ziare.

"Acum, evocand perioada in care am fost europarlamentar, va pot spune cu certitudine ca am trecut prin foarte multe etape si absolut in fiecare moment si PE si Comisia au spus ca Romania e pregatita sa intra in Schengen, din punct de vedere tehnic si logistic. Practic noi functionam de facto ca un stat membru Schengen, dar nu suntem considerati ca atare.Practic Romania nu cere nimic altceva decat sa fie respectat Tratatul. Nu vorbim doar flacul estic al NATO, vorbim si de flancul de Est. Misiunile si cum au reusit romanii sa exceleze in Frontex si sunt lucruri in care oficiali straini au multumit omologilor romani. Cred ca cetatenii romani au tot dreptul sa isi primeasca aceasta bine meritata pozitie de stat membru Schegen. Nu e un lucru de care trebuie sa ne rugam de cineva sau sa primim favoruri. Este in Tratat care trebuie respectat. Va asigur ca pastram pe agenda ca tema prioritara si in toate discutiile bilaterale vor contine componenta de aderare la Schengen, nu ne vom opri sa le spunem colegilor din UE ca Romania are aceleasi drepturi", a afirmat Ramona Manescu, joi, la Antena 3.Ministrul de Externe a adaugat ca unele state au conditionat intrarea in Schengen de raportul MCV, chiar daca tara noastra are dreptul, prin Tratat sa adere."Poate anumite state la inceput s-au opus, au incercat sa cupleze MCV cu Schengen. Toate rezolutiile au fost in favoarea Romaniei si Comisia Europeana a fost de acord. Cateva state membre din Consiliu blocheaza. Ce e suparator e ca unele state s-au gandit sa schimbe regulile in timpul jocului. Statele care vor sa blocheze invoca Rgulamentul Dublin. Am fost raportor pe acest Regulament si el nu s-a concretizat, inca continua negocierile. Se refera la fluxul de tranzitie intre statele membre ale cetatenilor comunitari. Practic nu avem granite, dar dupa atentatele teroriste, statele membre au spus ca vor impune controale la granite", a explicat Manescu.Ea a mai spus ca este posibil sa existe intentia unor state de a amana o decizie legata de aderarea Romaniei la Schengen, in contextul in care invoca Regulamentul de la Dublin."In momentul acesta avem in Consiliu jumatate pro jumatate contra. Cand invoci modificarea Regulamentului Dublin, cand stii ca nu ai consens inseamna ca vrei sa lungesti foarte mult decizia sau nu esti hotarat sa o iei. Nu ai nicio explicatie epntru lucrul acesta. Avem o optiune si anume a explica la nesfarsit ca avem dreptate si ca Romania e in masura sa intre in Schengen", a conchis ministru.