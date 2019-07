Ramona Manescu vrea sa colaboreze cu presedintele Iohannis

Ziare.

"Trebuie sa fie o colaborare institutionala corecta, presedintele are atributii conform Constitutiei in acest domeniu si cred ca nu avem de ce sa cream nici tensiuni, nici conflicte, doar pentru ca provenim din partide diferite", a afirmat Manescu, la Antena 3.Aceasta a prcizat ca "politica externa este a Romaniei, nu este a Guvernului, nu este a unui partid, nu este doar a presedintelui"."Politica externa este a Romaniei si trebuie sa serveasca interesul Romaniei in exterior. Eu cred ca toti intelegem lucrul acesta si cred ca si din exercitiul acesta al Presedintiei Consiliului, noi am invatat, totus, ca lucrul impreuna si coordonarea in mesaj ne aduce mai multe beneficii fiecaruia in parte si Romaniei in ansamblu", a mai declarat Ramona Manescu.Miercuri, Klaus Iohannis a semnat decretele de numire in functie pentru noii ministri doriti de premierul Viorica Dancila. Astfel, Ramona Manescu a devenit ministru de Externe, Nicolae Moga, ministru de Interne si Mihai Fifor, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei.Ramona Manescu, personaj controversatRamona Manescu este foarte apropiata atat de fostul presedinte al PNL Crin Antonescu si de vechea aripa USL-ista, cat si de actualul presedinte al PSD, Viorica Dancila, despre care spunea in 2017 ca este "colega si buna mea prietena".Anul trecut, Manescu a insotit-o pe Dancila intr-o vizita in tarile arabe. Mai mult, presa a relatat pe larg despre legaturile politice si afacerile transpartinice ale familiei Ramona si Rares Manescu.In 2013, Romania Libera dezvaluia afacerile banoase pe care sotii Manescu, membri ai principalului partid de opozitie, le facusera in vremea Guvernului Adrian Nastase cu un lider al PSD, partid aflat la putere.De asemenea, jurnalistii de la RISE Project au publicat in ultimii trei ani ample investigatii foarte bine documentate despre afacerile Ramonei Manescu. "Ascunsa in spatele surorii mamei sale, Ramona Manescu a pradat, ani la rand, bunurile si banii statului roman", dezvaluie RISE Project.