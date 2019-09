Ciolos: Ministrul de Externe Ramona Manescu mi-a promis ca Guvernul Romaniei o va sustine pe Kovesi

Ziare.

Intr-o conferinta de presa, duminica, copresedintele Aliantei 2020 USR PLUS a relatat o intalnire cu Ramona Manescu, la Bruxelles, in cadrul careia i-a spus acesteia ca europarlamentarii USR PLUS vor sustine doar candidati romani compententi, facand referire la votul pentru Rovana Plumb."I-am spus si doamnei prim-ministru si doamnei ministru de Externe Ramona Manescu, care m-a vizitat la Bruxelles.Acolo i-am spus ca vom sustine pentru postul de comisar european doar oameni competenti, asa cum am rugat-o atunci sa o sustina si Guvernul Romaniei pe doamna Kovesi siMi s-ar fi parut firesc ca doamna Laura Codruta Kovesi sa fi fost sustinuta inca de la inceput, pentru ca dovedise deja ca are aceste calitati repate de competenta"", a spus Dacian Ciolos.Informatii ca ambasadorul roman la UE va avea mandat sa voteze pro-Kovesi au aparut cu cateva zile inainte de sedinta COREPER, dar premierul Viorica Dancila a tinut sa le nege, intr-o declaratie publica dupa o intalnire cu social-democratii.Pe de alta parte, imediat dupa vot,a relatat, pe surse, ca ambasadorul Luminita Odobescu a sprinjinit candidatura lui Kovesi, in pofida declaratiiilor premierului roman.Mai mult, presedintele Klaus Iohannis a confirmat ca a vorbit cu Odobescu si i-a spus ca presedintia recomandat un vot pro-Kovesi.Ramane insa neclar daca Luminita Odobescu a avut sau nu un mandat clar si cine anume i l-a transmis.