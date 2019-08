Exclusiv: Guvernarea PSD a pus pe butuci Agentul CEDO: Nu mai are cine sa pledeze in favoarea Romaniei!

Dezastrul

Motivul: situatia dezastruoasa de la Agentul Guvernamental pentru CEDO, care s-a acutizat in timpul mandatului ultimului reprezentant al Romaniei, fostului secretar de stat, Viorel Mocanu. Este Agentul CEDO care a demisionat dupa ce s-a dezvaluit ca i-a luat apararea fostului lider PSD, Liviu Dragnea, in procesul intentat Romaniei, desi trebuia sa apere interesele tarii.Cat de grava e situatia? Atat de grava incat ministrul de Externe, Ramona Manescu, a trimis o scrisoare magistratilor CEDO in care cere amanarea proceselor care aveau termene la inceputul lunii septembrie. Iar motivele pe care le invoca sunt incredibile.", au explicat pentru Ziare.com surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE).Romania nu mai are Agent Guvernamental, co-Agenti Guvernamentali, iar in intreaga directie mai lucreaza doar 8 persoane, desi schema prevede 23 de posturi. Concret: institutia a fost decimata de demisii.", sustin sursele citate.Iar aceasta situatie are loc in contextul in care CEDO este asteptata sa solutioneze mai multe dosare cu miza. In plus, sunt asteptate o serie de procese pe care Romania mai mult ca sigur le va pierde.Amintim decizia pilot impotriva Romaniei pe conditii de detentie in care CEDO a constatat ca Romania are o problema sistemica cu supraaglomerarea si conditiile necorespunzatoare din centrele de detentie. Iar autoritatile din Romania nu si-au indeplinit planul de masuri asumat in fata Curtii, printre care se afla si construirea de noi penitenciare sau modernizarea celor vechi.Sursele citate au explicat ca Ramona Manescu a transmis saptamana trecuta aceasta scrisoare catre oficialii CEDO, in care anunta ca Viorel Mocanu si-a dat demisia de la sefia institutiei, iar in prezent au fost demarate procedurile pentru numirea unui inlocuitor.De asemenea, co-Agentul Guvernamental, Sorana Popa, si sefa Directiei din MAE care coordoneaza activitatea Agentului CEDO, Oana Ezer, care avea si rol de co-Agent Guvernamental, au demisionat, in aceasta vara, din functii.In plus, in prezent, Directia Agentului CEDO se confunta cu un deficit sever de personal - are doar 4 referenti si 4 functionari in cadrul secretariatului, in timp ce schema de personal are prevazuta un numar total de 23 de posturi.Acestea sunt motivele invocate de ministrul Afacerilor Externe in scrisoarea prin care cere amanarea proceselor de la CEDO in dosarele care au termene pana pe 5 septembrie.", explica sursele citate."Ministrul mai spune in scrisoare ca o sa anunte CEDO imediat ce o sa desemneze un nou Agent Guvernamental", adauga sursele citate.Agentul Guvernamental pentru CEDO a ajuns in aceasta situatie dupa demisia lui Viorel Mocanu, cel care a avut unul dintre cele mai scurte mandate la sefia acestei institutii - 6 luni.El a fost numit in aceasta functie pe 12 februarie si a demisionat pe 14 august, in urma scandalului generat de procesul deschis de Liviu Dragnea la CEDO, in beneficiul caruia Viorel Mocanu a pus concluzii favorabile."Plecarile din cadrul Agentului Guvernamental au inceput anterior venirii lui Viorel Mocanu, din mandatul doamnei Catrinel Brumar, dar situatia a devenit alarmanta in ultimele sase luni. Modul sau de lucru nu a convenit multor angajati", au explicat surse din MAE pentru Ziare.com.O alta problema care a dus la aceasta situatie a fost incetarea detasarilor magistratilor la aceasta institutie. A fost o problema de sistem care adus la indepartarea unor specialisti."Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a dat prima data semnalul si a spus public ca procurorii si judecatorii nu mai pot fi detasati in Executiv. De altfel, el a incetat rapid detasarile magistratilor din Ministerul Justitiei, prin urmare si pe cele de la Agentul Guvernamental.Acest lucru a fost consfintit cand au intrat in vigoare, la sfarsitul anului trecut, Legile Justitiei.Practic, procurorii si judecatorii detasati au avut de ales intre a demisiona din magistratura, pentru a continua la Agentul guvernamantal din cadrul MAE, sau a se intoarce la vechile lor posturi. Toti au plecat. Erau specialisti foarte buni, care cunosteau legislatia", explica sursele citate.Pe de alta parte, situatia a ajuns atat de grava incat una dintre variantele de lucru a fost aceea ca Agentul Guvernamental pentru CEDO sa treaca in subordinea Ministerului Justitiei (MJ).", mai spun sursele din MAE.De altfel, institutia a mai fost in subordinea MJ, dar in timpul mandatului fostului ministru al Justitiei, Rodica Stanoiu, a fost transferata la MAE: "Era in perioada in care Romania incepea sa piarda in multe dosare la CEDO si nu voia sa aiba o problema in plus la minister".