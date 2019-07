Posibila desemnare a Luminitei Odobescu, ambasadorul Romaniei la UE, pentru un portofoliu de comisar. Implicarea in "dosarul" Kovesi

Ziare.

Ramona Manescu a declarat, joi seara, la Antena 3, ca seful Reprezentantei Romaniei la Uniunea Europeana ar putea fi numit comisar european din partea Romaniei."Am auzit, sigur ca Romania, in primul rand, dupa cum s-au asezat lucrurile, este foarte probabil ca Romania sa trebuiasca sa nominalizeze o femeie. Au mai ramas foarte putine pozitii, au mai ramas 13 din care 10, conform balentei de gen, 10 trebuie sa fie femei.Delegatia Romaniei trebuie sa se impuna si de data aceasta, sa nominalizeze o femeie, ceea ce nu ar fi rau, nu ar fi o problema si sigur ca Luminita Odobescu este un ambasador cu foarte multa experienta si este un om care a dovedit ca poate gestiona lucruri foarte complicate. Orice este posibil. Premierul si presedintele decid, dar e foarte important sa fie un om cu experienta si care sa fie respectat acolo, la Bruxelles, iar Luminita cred ca este foarte respectata", a declarat Ramona Manescu.Luminita Odobescu a indeplinit functia de reprezentare a Romaniei pe langa UE in perioada controversatului vot din COREPER, cand a votat contra desemnarii Laurei Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European, dar detaliile mandatului au ramas pana astazi neasumate.Despre eventuala desemnare a lui Odobescu a scris si fostul europarlamentar Cristian Preda."Aflu ca Dancila nu o va mai propune comisar pe Rovana Plumb, ci pe Luminita Odobescu, ambasadoarea care a avut mandat sa blocheze in Consiliu candidatura Laurei Kovesi la EPPO. Mandat pe care Odobescu l-a pus aplicare. Vine acum rasplata?".