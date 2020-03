Ce spune Daniel Pancu dupa ultimul esec usturator al Rapidului. Fanii si-au pierdut rabdarea cu fostul atacant

Ziare.

Rapidistii puteau egala pe final, in minutul 88, dar au ratat un penalti prin Valentin Alexandru, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Pancu, 42 de ani, a analizat prestatia echipei sale si a recunoscut ca este trist ca proprii suporteri sa se intoarca impotriva echipei: "E trist, mai ales ca jocul a fost, cel putin in prima repriza, unul foarte reusit. Cu multe ocazii, situatii create. O singura echipa pe teren. Ca ziua sa fie proasta, am ratat si un penalti in ultimul minut. Traind o viata la Rapid, imi dadea intr-un colt al mintii ca s-ar putea intampla ceva.Erau prea multe ocazii, au fost si decizia noastra proasta pentru ca l-am facut pe Cobrea mare sutand numai la nivelul mainii.Noi am trecut prin multe astfel de momente ca jucatori . In mod normal, plateste antrenorul in astfel de momente, dar cand iti creezi atatea ocazii, pot sa spun ca la mijloc este si foarte, foarte mult ghinion. Este un campionat care se va juca, cu siguranta, pana la final", a notat Pancu intr-un interviu dupa meci pentru televiziunea DigiSport."Suntem mereu cu voi/ Voi va bateti joc de noi" sau "Demisia, demisia!", au fost doar cateva dintre scandarile nervoase ale fanilor giulesteni, veniti in numar de circa 5000 pe stadionul din Regie.Rapid este pe locul 5 in LII, la doua puncte de locul 2 ocupat de CS Mioveni, loc 2 direct promovabil in prima liga.D.A.