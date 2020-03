Daniel Pancu, dat afara de la Rapid: Cine i-ar putea lua locul

Ziare.

com

La 24 de ore de la infrangerea de pe teren propriu cu Resita, oficialii giulestenilor au considerat ca antrenorul in varsta de 42 de ani e principalul responsabil pentru evolutiile dezamagitoare din acest an.Rapid n-a marcat niciun gol in ultimele trei jocuri, in care a remizat cu Turris si Politehnica Timisoara, fiind duminica invinsa de Resita.Conform Gazeta Sporturilor , variantele conducerii pentru inlocuirea lui Pancu sunt Dan Alexa (40 de ani) si Cristiano Bergodi (55 de ani).6 e locul ocupat de Rapid in clasamentul Ligii a II-a.