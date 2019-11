Daniel Pancu incearca sa explice si egalul cu U Cluj: "Jucatorii Rapidului cad din picioare la antrenamente"

Ziare.

In aceasta zi de toamna, Rapid a remizat cu cei de la U Cluj, scor 1-1 pe stadionul din Regie, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Dupa aceasta partida, Pancu a incercat sa explice cauzele acestui semiesec, insistand cu pregatirea precara a jucatorilor din punct de vedere fizic: "Astazi am lasat cea mai buna impresie din ultima luna. Am controlat jocul in totalitate. Ei au jucatori foarte buni. Am fi putut chiar sa pierdem, pentru ca au avut o ocazie imensa si ei.Am aratat iarasi ca o echipa, cu jucatori care respecta si sunt mandri sa imbrace tricoul Rapidului. 10 absenti am avut astazi, dar cred ca nu s-a vazut. Cand vin fotbalisti care nu joaca 10 luni de zile e foarte posibil ca ei sa se accidenteze si sa recidiveze anumite probleme. Sunt jucatori care cad din picioare la antrenamente", a fost declaratia la capat de meci a lui Pancu pentru DigiSport.Rapid e abia pe locul 7 acum in LII, avand 22 de puncte obtinute din 14 partide. Lidera e CS Mioveni cu 30 de lungimi.D.A.