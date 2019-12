Daniel Pancu vrea sa-si ia o noua cetatenie: Sunt mai respectat acolo decat in Romania

Ziare.

La cateva saptamani dupa ce si Marius Sumudica a dezvaluit ca a inceput demersurile pentru a primi cetatenia turca, a venit si randul lui Daniel Pancu sa faca o declaratie similara.In plus, Pancu spune ca nu se afla la prima tentativa de acest gen."Eu am mai fost de doua ori aproape de a lua cetatenia turca, e a doua mea tara, sunt mult mai respectat in Turcia decat in Romania si cu siguranta imi doresc sa antrenez acolo", a declarat Daniel Pancu pentru Telekom Sport.Daniel Pancu a evoluat pentru Besiktas Istanbul intre 2002 si 2006, iar la Bursaspor in sezonul 2006/2007.C.S.