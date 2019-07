FRF face un anunt important pentru Rapid si Petrolul

Ziare.

com

"Aproba ca ACS Petrolul 52 Ploiesti sa participe in competitiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF, in sezonul 2019-2020, sub denumirea marcii Petrolul Ploiesti . Aproba ca Fotbal Club Rapid 1923 S.A. sa participe in competitiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF, in sezonul 2019-2020, sub denumirea marcii Fotbal Club Rapid", se arata in comunicatul federatiei.Editia 2019-2020 a Ligii a II-a va debuta la sfarsitul acestei saptamani.