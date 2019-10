Guvernul dubleaza costul stadionului Rapid: Iata cati bani vor fi investiti in noul Giulesti

Ziare.

Daca acest proiect va fi aprobat, noul Giulesti va fi aproape la fel de scump ca si Cluj Arena, desi va avea o capacitate considerabil mai mica.Atunci cand a fost semnat contractul pentru stadion, costul lucrarilor fusese estimat la 89 de milioane de lei, cea mai mare parte a banilor venind de la bugetul de stat prin finantarea Companiei Nationale de Investitii.Acum insa ministerul Dezvoltarii considera ca este nevoie de o "reaprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii", ceea ce se traduce prin dublarea costurilor totale.Asta pentru ca, potrivit notei de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern, investitia in noul Giulesti va fi de 186 de milioane de lei, adica peste 41 de milioane de euro.Proiectul in sine nu va suferi modificari majore, capacitatea urmand a creste de la 14 mii de locuri in faza initiala la 14.050 locuri!Comparativ, Cluj Arena, stadion cu o capacitate dubla, a avut un cost de 44 de milioane de euro.Proiectul noului Giulesti este in intarziere, arena avand sanse infime de a fi finalizata in timp util pentru Campionatul European de fotbal din vara anului viitor.M.D.