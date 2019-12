Ionita e gata sa dea Craiova pe Rapidul din Liga 2

Ziare.

Antrenorul giulestenilor, Daniel Pancu, a dezvaluit ca a discutat cu Ionita si ca acesta este dispus sa faca pasul spre divizia secunda."Numarul zece, in proportie foarte mare, pentru ca isi doreste foarte mult, si-a dorit si in vara, Alexandru Ionita, care in momentul de fata este imprumutat la Craiova. Am avut o discutie cu el. Isi doreste foarte mult sa se intoarca acasa. Isi doreste foarte mult sa joace la Rapid din nou.Va renunta la o parte din salariul lui si sper sa ne intelegem cu Universitatea Craiova in sensul acesta", a spus Daniel Pancu pentru realitateasportiva.net De notat este si faptul ca Ionita nu este jucatorul Craiovei, ci al campioanei CFR Cluj , care l-a imprumutat in Banie pana la finalul acestui sezon.Alex Ionita are in palmares 3 titluri de campion al Romaniei.