Liga 2: Inca un pas gresit pentru Rapid Bucuresti, dupa un derbi de traditie cu U Cluj

A fost egal intre Rapid si Universitatea Cluj, duminica la pranz, in Regie, scor 1-1 in runda curenta din Liga 2.Gazdele au deschis scorul prin Hlistei, minutul 24, iar Dorin Goga a egalat in minutul 33. Ambii au marcat dupa doua frumoase lovituri de cap.Meciul a fost si deranjat in prima parte de turbulentele din tribune, intre fanii Rapidului si cei ai Universitatii Cluj, galerie infratita cu Dinamo, existand mari conflicte, stinse pana la urma de fortele de ordine.Este deja al patrulea meci la rand pentru Pancu fara victorie pe banca Rapidului, giulestenii fiind pe 7, cu 22 de puncte, 8 mai putine fata de liderul CS Mioveni.U Cluj e abia pe 14 in liga secunda, cu 18 puncte la activ.Doua egaluri si doua infrangeri are Rapidul in trecutul apropiat, ramane de vazut cata rabdare va mai avea acum conducerea cu Daniel Pancu, despre care s-a spus ca va fi inlocuit cu Gigi Multescu, dupa esecul din runda trecuta cu Sportul Snagov.Echipele de start:Rezerve: Tataru, Bajan, Catrici, Djuric, Babaua, Cretu, Dodoi.Antrenor: Daniel Pancu.Rezerve: Silveira, Guedj, Tordai, Telcean, Da Costa, Burghele, Pirvulescu.Antrenor: Adrian Falub.