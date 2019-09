Liga 2: Rapid Bucuresti castiga greu la CSM Resita intr-o deplasare infernala

Ziare.

com

A fost un meci deosebit de greu pentru Pancu si ai sai elevi, care s-au vazut condusi repede dupa golul lui Ehmann, gol venit dupa un corner, in minutul 19, portarul Tataru trebuind sa iasa la mingea, fiind apoi aspru certat de capitanul Voicu.Cateva minute mai tarziu, acelasi Ehmann a primit cartonas rosu, dupa un fault facut in postura de ultim aparator, la brazilianul Labeau.Egalarea a venit in minutul 40, prin Djurici, in timp ce finalul de meci a fost unul incandescent, cu gol marcat in minutul 88, cu capul, de catre Roskopf, acelasi care a marcat golul decisiv si in partida cu Daco Getica din Cupa Romaniei , scor tot 2-1.In minutul 93 insa, CSM Resita putea egala in 10 oameni, dar lovitura de cap a lui Velici s-a dus in stalpul din stanga al portii lui Tataru, salvand echipa oaspete in extremis.Rapid Bucuresti urca pe locul 5 in Liga II, cu 10 puncte, trei mai putine ca liderul CS Mioveni. Resita are 7 puncte, fiind pe locul 7.O singura infrangere are Rapidul in acest sezon, 1-3 cu Turris Turnu Magurele.Tot duminica a mai avut loc un meci, ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu - Daco Getica 2-0. Iar de la ora 18, avem programata partida Farul - Turris.Echipele de start:Rezerve: Horvath, Acka, Manea, Velici, Coman, Rus, Cioabla.Rezerve: Draghia, Babaua, Vadasis, Goge, Dulca, Panoiu, Dodoi.