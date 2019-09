Liga 2: Rapid castiga in deplasare intr-un derbi al promovarii, la FC Arges

Ziare.

com

Dupa o prima repriza anosta si lipsita de mari evenimente si de ocazii de gol, giulestenii au reusit sa isi traga spuza pe turta lor in partea secunda. Mai intai Jorza cu un gol superb in minutul 54, reluare din prima cu piciorul stang de la circa 20 de metri, apoi Petre Goge in minutul 89, au fost cei care au marcat golurile victoriei rapidiste.Rapidul urca dupa acest succes pe locul 5 in Liga II, cu 13 puncte la activ, la egalitate cu UTA Arad.Lidera ramane Turris Turnu Magurele, cu 19 puncte, urmata fiind de Gloria Buzau cu 16 puncte si de CS Mioveni cu 15 lungimi.Tot duminica, in alt derbi pentru promovare, UTA si CS Mioveni au remizat la Arad, scor 1-1.Este a treia victorie in ultimele 5 partide pentru elevii lui Daniel Pancu, care in aceasta saptamana s-au calificat si in 16-imile Cupei Romaniei, dupa un succes cu Dunarea Calarasi, scor 3-0.Acolo, vor da piept cu Poli Iasi , o echipa de Liga 1, aceasta fiind runda in care intra in joc si echipele de prima liga in Cupa.Echipele de start:Rezerve: Agachi, Buhaescu, Popescu, Danescu, Motroc, Brinzan, Grecu.Rezerve: Achiriloaei, Bajan, Bonnin, Goge, Cretu, Panoiu, Labeau.Sa remarcam ca din minutul 84, FC Arges a jucat in 10 oameni, dupa eliminarea lui Turda.