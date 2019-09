Liga 2: Rapid castiga spectaculos in fata Gloriei Buzau, desi a fost condusa de doua ori

Ziare.

Buzoienii au inceput perfect partida cu gol in minutul 10 marcat de Candrea, dar gazdele au revenit rapid pe tabela, in doar 8 minute, prin golul lui Hlistei. S-a terminat 1-1 la pauza, iar inceputul de parte secunda a fost oarecum simetric, cu gol marcat rapid de Gloria Buzau, iar apoi egalare imediata a giulestenilor.V.Munteanu a marcat pentru Gloria in minutul 52, dar Draghiceanu a egalat la fel de rapid, cinci minute mai tarziu, dupa o lovitura libera splendida de la distanta.Sefer a adus golul decisiv in minutul 77, dupa o reluare simpla din cativa metri.Rapid Bucuresti este pe locul 5 dupa aceasta victorie, a patra din ultimele 5 meciuri , cu 16 puncte, la egalitate cu UTA, Gloria Buzau si CS Mioveni. Lidera este Turris Turnu Magurele, cu 22 de puncte.Pentru "alb-visinii" urmeaza meciul de Cupa Romaniei din 16-imi, acasa cu Poli Iasi , meci care se va disputa, culmea, la Buzau.Echipele de start:Stadion: Regie, Bucuresti.