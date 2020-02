Ministrul Sportului declara noul stadion Giulesti o cauza pierduta

Ziare.

Stroe sustine ca arena din Giulesti nu poate fi gata la timp pentru EURO 2020, in conditiile in care ordinul de reconstructie ar fi fost dat abia in septembrie 2019."La Giulesti, eu ii rog pe toti cei care isi inchipuiau ca daca dai ordin de incepere a lucrarilor in septembrie 2018, esti gata cu el in 2019 in luna iunie, sa se ridice si sa o afirme public. Deci, Giulesti este o cauza pierduta, atata timp cat ordinul s-a dat in septembrie 2018", a spus Stroe, citat de Digi Sport Apoi, Stroe a mentionat ca nici reconstructia stadionului Dinamo nu poate incepe din cauza problemelor juridice avute cu Nicolae Badea."Are un regim juridic este neclar, acesta este si motivul pentru care pana in momentul de fata nu s-a facut nimic. Pana nu se rezolva problema juridica nu exista niciun cadru legal ca sa putem reface stadionul Dinamo, dar, atentie, nu abandonam acest lucru", a mai spus Stroe.Pentru EURO 2020, se spera doar ca stadioanele Steaua si Arcul de Triumf pot fi gata la timp.C.S.