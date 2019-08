Momente de panica la derbiul din Liga II dintre Rapid si Poli Timisoara. Un jucator a stat momente bune inconstient pe gazon (Video)

Ziare.

com

Cu 15 minute inainte de final, Rares Lazar de la Rapid si Calin Jurj de la Poli au alergat disperati dupa un balon la mijlocul terenului, iar rapidistul in inertia fuleului l-a lovit cu antebratul in regiunea gatului pe banatean.Au fost momente de panica la Bucuresti, caci jucatorul lui Poli a stat momente bune inconstient, a fost chemata Ambulanta si pana la urma lucrurile au revenit la normal, dar numai dupa ce lui Jurj i-a fost montat un guler cervical pentru protectia coloanei vertebrale de la acel nivel.Jurj a fost dus de urgenta la spital, Lazar eliminat, cum era si cazul, desi initial arbitrul Baban ii acordase doar galben.Rapid a reusit totusi victoria, chiar in 10 oameni, insa doar dupa un autogol al lui Scutaru, la o faza complicata in careul lui Poli, gol venit in minutul 83.Atmosfera a fost una senzationala, cu doua galerii nebune si infratite, atmosfera care ne aducea aminte de marile derbiuri de Liga 1 intre cele doua formatii de pe timpuri.Imagini VIDEO cu accidentarea horror a lui Jurj le puteti urmari pe acest link Echipele de start:Antrenor: Daniel Pancu.Antrenor: Cosmin Petruescu.