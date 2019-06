Noul Rapid, o bula pe cale sa se sparga? Datorii uriase pentru echipa din Liga 2

Ziare.

Potrivit celor de la ProSport , societatea care administreaza echipa, SC FC Rapid 1923 SA, a raportat la 31 decembrie 2019 pierderi in valoare de 1.766.952 lei (aproximativ 375.950 euro) si datorii in valoare de 4.335.721 lei (aproximativ 922.500 de euro).De asemenea, documentele arata ca societatea pe actiuni are un singur angajat!Mai mult, ONG-ul ACS Academia Rapid 1923, actionar cu un pachet de 33,33% la societatea comerciala, are si el date contabile interesante.Asociatia a raportat profit de 2.001.422 lei (aproximativ 425.835 euro), dar si datorii urgente, ce trebuie platite in maxim un an de zile, de 3.712.894 lei (aproximativ 790.000 de euro).Mai mult, aceasta asociatie este cea care comercializeaza biletele la meciurile de pe teren propriu ale Rapidului si, evident, cea care incaseaza banii. Asta inseamna ca sumele cash platite de suporteri nu intra in conturile clubului, ci in cele ale ONG-lui!Sursa citata scrie ca, in ultimele sapte luni, noul Rapid a avut incasari de numai 29 de mii de lei si cheltuieli de 1,8 milioane de lei!Chiar daca in ultima perioada pe diverse cai s-au anuntat investitii majore in club, bilantul contabil arata ca acestea nu au fost facute, echipa fiind mult pe minus.