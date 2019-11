Prima reactie a lui Daniel Pancu, dupa ultimul esec al Rapidului. Ce spune despre demiterea sa

Ziare.

O parte dintre suporteri l-au contestat pe fostul varf din Giulesti si i-au cerut demisia, la capatul celui de-al treilea meci consecutiv fara victorie in campionat "Nu exista explicatii pentru acest scor si nu e surpriza la cum a jucat Snagovul si cum am jucat noi in ultimele etape. Am facut greseli inexplicabile. Nu le pot controla, minge acoperita, minge descoperita, dublaj ... Au o varsta, nu mai pot schimba eu ceva. Noi am tratat superficial multe faze de atac.Daca m-as simti principalul vinovat as ridica mana si as pleca. Atrag atentia de vreo doua saptamani. Sunt jucatori care au nevoie de timp si de jocuri pentru a arata ce pot. De cateva etape nu mai suntem echipa cu jucatorii plini de respect pentru tricoul visiniu care eram dupa ce am inceput campionatul. Aia era echipa pregatita de mine, construita de mine in vara", au fost primele declaratii facute de Pancu dupa meci, pentru DigiSport.Acesta s-a mai legat si de strategia facuta de club in vara, in legatura cu campania de transferuri: "Strategia de transferuri nu s-a gresit pentru ca trebuia sa luam acesti jucatori, altfel ajungeam sa-i luam in iarna si iar pierdeam timpul. Eu am garantat tot timpul. Oamenii de langa echipa au respectat tot, chiar au depasit bugetul si trebuia sa luam jucatorii pe care i-am luat. Nu iau decizii la cald, ma voi intalni cu conducerea, vedem ce vom face. Eu raspundeam pentru echipa pana acum o luna. Acum, pentru ca au fost adusi multi jucatori inseamna ca e nevoie de reconstructie si asta dureaza multe luni", a tinut sa mai explice "Pancone".Rapid a coborat pana pe 6 in Liga II din Romania, dupa acest rezultat, totusi este inca la doar 2 puncte sub locul 3, locul de baraj cu locul 12 din prima liga.D.A.