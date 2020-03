Prima reactie a lui Pancu dupa ce a fost demis de la Rapid

Ziare.

com

Antrenorul in varsta de 42 de ani anunta ca asteapta sa fie despagubit deoarece nu intentioneaza sa-si dea demisia."Eu am fost de acord cu demiterea. Am fost la sedinta, mi-au spus ca poate jucatorii sunt blocati mental si poate au nevoie de o schimbare. Ne-am strans mana, ne-am pupat si gata. Ramane sa stabileasca ei despagubirile financiare, pentru ca eu demisia nu mi-o dau. Eu am crezut cel mai mult in promovare si nu as fi demisionat niciodata de la Rapid", a spus Pancu pentru Prosport Daniel Pancu se afla pe banca giulestenilor din luna octombrie a lui 2018.6 e locul ocupat de Rapid in clasamentul Ligii a II-a.