Racordarea la reteaua de gaze se va face rapid si fara drept de refuz, altfel amenzile sunt uriase - proiect

"Operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem nu poate refuza racordarea la sistem si este obligat sa finanteze toate lucrarile pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordarii", potrivit proiectului de lege depus la Senat.Social-democratii au propus in proiectul de lege si abrogarea alineatelor 2-4 ale articolului 151 care stipuleaza posibilitatea solicitantului de a participa in cota-parte la finantarea obiectivelor/conductelor si modalitatea de recuperare a investitiei.Potrivit sursei citate, "operatorul are obligatia de a realiza un studiu tehnico-economic, intocmit conform procedurii aprobate de catre ANRE , in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii".In cazul nerespectarii acestor prevederi operatorul va fi amendat cu 8.000-200.000 de lei, iar daca va refuza in continuare racordarea la sistem, va fi amendat cu 1-5% din cifra de afaceri. Operatorul care refuza racordarea la sistem dupa ce a fost amendat cu 8.000-200.000 de lei si, ulterior, cu 1-5% din cifra de afaceri, isi pierde dreptul de participare pentru obtinerea unor noi licente."In privinta accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale au fost inregistrate la ANRE un numar mare de reclamatii formulare de persoane fizice si juridice, reprezentand 25% din numarul total de reclamatii. Aceasta situatie ne arata nemultumirea consumatorilor de gaze naturale fata de modul in care operatorii au permis accesul acestora la sistemul de distributie a gazelor naturale. (...) Foarte multe persoane fizice, juridice si primarii se pland de greutatile pe care le intampina atunci cand doresc sa se racordeze la reteaua de gaze naturale", se arata in expunerea de motive semnata de senatorii PSD Serban Valeca si Gheorghe Marin Initiatorii spun ca "nu este posibil ca primariile si persoanele juridice sa astepte ani intregi pentru a se racorda la reteaua de gaze naturale", afirmand ca proiectul depus "vine sa determine operatorii sa permita accesul mai rapid al solicitantilor la reteaua de gaze naturale".Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.123/2013 a energiei electrice si a gazelor naturale a fost depus la Senat si este semnata de mai nulti parlamentari PSD.Camera Deputatilor este for decizional.