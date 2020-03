Rapid are un nou antrenor - oficial

Ziare.

Tehnicianul in varsta de 40 de ani ii ia locul lui Daniel Pancu, concediat luni dupa rezultatele dezamagitoare in ultima perioada."Sunt fericit ca m-am intors acasa. Ma bucur ca s-a rezolvat totul foarte rapid si imi doresc enorm sa promovam cu Rapidul in acest sezon", a spus Dan Alexa pentru Fanatik Alexa revine, astfel, la Rapid, pe care a mai pregatit-o in sezonul 2015/2016.Ca jucator, Alexa a jucat pentru giulesteni in sezonul 2011/2012.6 e locul ocupat de Rapid in clasamentul Ligii a II-a.