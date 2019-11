Rapid Bucuresti se face de ras si pierde la ultima clasata in Liga II

Ziare.

com

La Ghermanesti, echipa lui Daniel Pancu a parut din nou de nerecunoscut, exact asa cum s-a intamplat si in precedentele doua partide, fara victorie si ele, 0-0 cu Ripensia si 0-1 cu Ciuc. Scorul a fost 3-2 pentru cei de la Snagov, antrenati de fostul stelist Vivi Rachita.Duminica, Iulian Rosu, fostul jucator de la Steaua , a fost marele erou al partidei, cu doua goluri , unul dintre ele fiind superb, din lovitura libera directa de la circa 20-25 de metri, fara sperante pentru portarul advers.Al treilea gol al gazdelor a fost marcat de Postoarca, in timp ce pentru Rapid a redus din handicap la 0-2, in minutul 48, Roskopf. Acelasi argentinian Roskopf a marcat in ultima secunda un gol care nu a mai adus mare lucru, decat o modificare pe tabela, un gol dupa un lob frumos peste portarul rival.Rapid coboara pe 6 in clasament dupa aceasta evolutie sub asteptari, cu 21 de puncte, la egalitate cu Viitorul Targu Jiu si cu Petrolul, la doua puncte de locul de baraj, Turris Turnu Magurele totusi.Snagovul scapa in fine de locul de "lanterna rosie", cu 8 puncte, unul peste ultima clasata Pandurii Targu Jiu.Ramane de vazut care va fi situatia lui Daniel Pancu dupa acest esec avand in vedere ca mai multe voci razlete din tribune au inceput deja sa strige "Demisia!".Echipele de start:Rezerve: Stanciu, Mocioaca, Cublesan, Barbulescu, Nechita, Dorobantu, Safsaf.Rezerve: Tataru, Catrici, Jorza, Cretu, Sefer, Alami, Hlistei.