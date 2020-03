Rapid pierde rusinos acasa cu CSM Resita si se indeparteaza de promovare. Lui Daniel Pancu i s-a cerut demisia

Ziare.

A fost 1-0 pentru Resita, echipa antrenata de Dorinel Munteanu , gol marcat de Laurentiu Bus, fost campion al Romaniei cu Otelul Galati, in minutul 79.In minutul 88, Rapid a ratat un penalti, prin Valentin Alexandru, executie extrem de slaba pe mijlocul portii, dupa ce arbitrul intalnirii aratase prea usor punctul cu var dupa o cadere dramatica a lui Hlistei. Un meci in care rapidistii au ratat destul ocazii mari de gol in prima parte mai ales.Atmosfera din partea secunda a fost una ostila, ne referim la faptul ca fanii giulesteni s-au intors impotriva jucatorilor proprii si a antrenorului Daniel Pancu, caruia i s-a strigat in repetate randuri: "Demisia!".Dupa aceasta infrangere, Rapid ramane pe 5 in L2, cu 37 de puncte, la doua in spatele lui CS Mioveni, locul 2. In 2020, Rapid nu a marcat nici macar un gol in 3 partide, 0-0 cu Turris si Poli Timisoara si acum 0-1 cu resitenii, care urca pe locul 15, loc de salvare, cu 24 de puncte.La partida a asistat si Mircea Lucescu , fostul mare antrenor al Rapidului, campion cu aceasta formatie in 1999 in Divizia A.