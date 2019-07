Rapidul ar putea avea un nou patron

Ziare.

Potrivit lui Ovidiu Burca, presedintele clubului, noul patron si-ar putea intra in rol chiar din luna septembrie."Discutam cu un un posibil nou actionar. E un om de afaceri important. Lucrurile sunt avansate. Cred ca maximum in septembrie vom avea un nou actionar in club. Da, are potenta financiara pentru a sustine Rapidul, chiar de unul singur. Nu e misterios. Lucrurile nu s-au concretizat si nu putem avansa niciun nume", a declarat Ovidiu Burca pentru Gazeta Sporturilor Ajuns in al doilea esalon al fotbalului romanesc dupa promovari succesive din Liga 4 si Liga 3, Rapid este condus de omul de afaceri Victor Angelescu prin intermediul unei firme offshore din Cipru ce detine 40% din actiuni.