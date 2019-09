Rapidul se muta pe stadionul... Dinamo!

Ziare.

Dupa ce antrenorul giulestenilor s-a plans in mai multe randuri de calitatea gazonului de pe arena din Regie, acolo unde rapidistii au evoluat pana acum pe teren propriu, conducerea a luat masuri. Gazeta Sporturilor scrie ca Rapidul va juca acasa pe stadionul Dinamo, prima partida ce va avea loc in Stefan cel Mare fiind cea cu Gloria Buzau, de duminica.Rapid nu are momentan stadion propriu dupa ce Giulestiul a fost demolat in vederea construirii unei noi arene pentru Euro 2020.Noul stadion ar trebui sa fie gata anul viitor, insa lucrarile sunt in intarziere si sunt sanse mari ca giulestenii sa evolueze in deplasare si in sezonul urmator.