Rica Raducanu lucreaza intr-un nou domeniu: Ce functie i-a oferit Gica Popescu

Fostul mare portar va monitoriza in perioada urmatoare lucrarile la constructia stadioanelor Rapid si Arcul de Triumf.Cel care i-a oferit aceasta functie este Gica Popescu , fostul capitan al nationalei motivand ca nu poate sta tot timpul in Bucuresti pentru a monitoriza lucrarile."Da, taticu! Am vorbit cu Gica Popescu si o sa ma ocup de treaba asta. El nu este mereu in Bucuresti si d-aia e nevoie de cineva aici. Trebuie sa terminam stadioanele asa cum trebuie", a spus Rica Raducanu pentru Digi Sport.De asemenea, sunt sanse mari ca viitorul stadion al Rapidului sa poarte numele lui Rica Raducan.Gica Popescu este coordonatorul proiectului organizarii EURO 2020 si a fost confirmat in functie de noul premier Ludovic Orban C.S.