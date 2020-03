Sanctiune drastica pentru Rapid

Ziare.

"In baza art. 82/1 si 3/a si c raportat la art. 83/2/d din RD, Fotbal Club Rapid Bucuresti se sanctioneaza cu penalitate sportiva de 33.750 lei", se arata in solutia Comisiei de Disciplina postata pe site-ul citat.La partida FC Rapid - Turris Oltul Turnu Magurele, disputat pe Stadionul "Anghel Iordanescu" din Voluntari, fanii giulesteni au aprins si au aruncat in suprafata de joc obiecte si materiale explozive, incendiare si fumigene. Sanctiunea a fost marita din cauza faptului ca gruparea giulesteana este recidivista.Meciul dintre FC Rapid si Turris Oltul Turnu Magurele, disputat la 25 februarie, in cadrul etapei a 22-a a Ligii a II-a, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0.