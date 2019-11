Scandal intern la Rapid: "Primarii si politicul au stricat fotbalul romanesc"

Ziare.

com

Amenintat cu demiterea nu cu mult timp in urma, antrenorul Daniel Pancu a rabufnit si l-a atacat pe omul care a stat in spatele reinfiintarii echipei, primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache.Intrebat daca au existat oameni care i-au pus bete in roate in acest sezon Pancu a iesit la atac si a acuzat... politicul!"Au fost. Sper sa se opreasca. Sunt absolut sigur de lucrul asta. Nu m-am simtit neaparat lucrat, ca nu stiu pe cine lucreaza. Pe mine e greu sa ma lucreze cineva. E chiar foarte greu, aproape imposibil, pentru ca sunt curat. Ce se putea intamplat decat sa ma dea afara. Nimic mai mult. Plecam la alta echipa, nu era nicio problema. Problema e ca cine a incercat sa ma lucreze pe mine, de fapt a lucrat Rapidul. Aici sunt eu nelinistit si vreau sa aflu intr-o zi lucrurile astea si raspunsurile la intrebari. Nu de mine personal. E vorba de Rapid , ca aici a fost atentat. Pentru ca, de exemplu, daca eram schimbat, Rapid nu mai avea nicio sansa la promovare sau erau compromise sansele.Pentru ca primarii si politicul au stricat fotbalul romanesc. Astia au stricat fotbalul romanesc. De asta nu ne calificam nicaieri, pentru ca intervin ei. Ei sa se ocupe de infrastructura si de conditii, de gazoane bune si de stadioane frumoase. Atat. Restul, la fotbal, sa se ocupe oamenii care se ocupa de fotbal. Daca nu erau suporterii, eu nu mai eram demult antrenorul Rapidului. Sunt convins de lucrul acesta", a spus Daniel Pancu, citat de liga2.ro Daniel Tudorache este omul care a pus bazele Rapidului, echipa avand chiar inscriptionat pe tricourile de joc "Primaria Sectorului 1".In toamna acestui an Tudorache s-a certat cu Pancu, pe care a vrut sa il dea afara, insa suporterii s-au opus si astfel fostul international si-a pastrat postul.Pancu si Tudorache sunt acum intr-un soi de disputa de la distanta, primarul amenintand chiar ca isi retrage sprijinul si ca renunta la echipa din Giulesti