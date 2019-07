Teixeira a refuzat oferta celor de la Rapid si se poate retrage: Nu simte nevoia sa mai joace fotbal

Ziare.

Cel care a oferit aceasta informatie este presedintele giulestenilor, Ovidiu Burca, care a anuntat duminica faptul ca negocierile cu mijlocasul portughez Filipe Teixeira, 38 de ani, au cazut."Varianta Filipe Teixeira este inchisa. Am insistat pentru el. Stiam ce poate aduce Rapidului, atat ca om, cat si ca sportiv. Ne-ar fi ajutat foarte mult.I-am propus sa vina anul acesta langa noi, dar si un loc in staff, cand isi va incheia cariera. El nu simtea nevoie sa mai joace fotbal. In plus, in Liga 2 nu s-ar fi simtit confortabil. Si ii dau dreptate", a punctat Burca, fostul capitan al Rapidului, care acum conduce din birou clubul giulestean.Teixeira a evoluat pana sezonul trecut la FCSB, dar clubul stelist i-a reziliat contractul.Lusitanul a activat la Rapid in perioada iulie 2011 - ianuarie 2013, marcand 8 goluri in 56 de meciuri El a mai trecut in cariera sa si pe la PSG , West Bromwich Albion sau Academica Coimbra, avand acum o cota de 100.000 de euro.D.A.