Toti fotbalistii unei echipe de traditie au fost bagati in somaj tehnic

"FC Rapid a decis ca, din cauza situatiei dificile prin care trece intreaga planeta, implicit fotbalul romanesc, jucatorii, staff-ul si membrii conducerii clubului nostru sa intre in somaj tehnic pe durata starii de urgenta instituite de Guvernul Romaniei", se arata pe site-ul citat.Presedintele gruparii giulestene, Ovidiu Burca, sustine ca fotbalistii din lotul condus de Dan Alexa au inteles decizia."Le-am transmis jucatorilor, am avut discutii cu ei, iar ei au raspuns foarte bine. Am decis ca toti jucatorii si oamenii din club sa intre in somaj tehnic, pentru a proteja clubul. Nu cred ca este cineva absurd sa nu inteleaga situatia critica prin care trecem", a declarat Burca.Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta.Statul va asigura angajatilor si sportivilor a caror activitate este afectata de criza pandemiei COVID-19 un venit minim de 75% din salariul aferent contractului individual de munca sau contractului de activitate sportiva, plafonat la nivelul a 75% din castigul salarial mediu brut pe economie, conform ordonantei Guvernului.