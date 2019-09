"Ultrasii" au castigat: Rapidul nu va juca pe stadionul Dinamo

Ziare.

com

Giulestenii au anuntat, miercuri, ca nu vor mai evolua in "Groapa", urmand a juca pe teren propriu tot pe arena din Regie.Prin intermediul unui comunicat destul de amplu, oficialii Rapidului au explicat ca au vrut sa mute echipa din Regie pentru a reface suprafata de joc, insa acum sunt nevoiti sa foloseasca vechea arena a celor de la Sportul.Iata mesajul giulestenilor:"In momentul in care am decis ca stadionul din Regie va deveni casa Rapidului, pentru cel putin un sezon si jumatate, suprafata de joc s-a transformat in prima si principala provocare administrativa. Si asta pentru ca, abandonat vreme de mai bine de trei ani, terenul s-a deteriorat, transformandu-se intr-un tapsan inutilizabil. Astfel, inainte de returul campionatului ligii a treia, investitii financiare semnificative (de ordinul a zeci de mii de euro) au fost facute pentru a readuce la viata gazonul Regiei: insamantare, tratamente specifice, drenare, netezire, sistem de irigatie. De mentionat faptul ca, infiintat cu foarte multi ani in urma, terenul din Regie nu a fost conceput cu sisteme de drenaj si irigatie moderne.Dupa incheierea campionatului, gazonul a fost supus operatiunilor obisnuite de intretinere, astfel incat el sa se prezinte in conditii optime la reluarea campionatului. Temperaturile ridicate de peste vara au activat insa un inamic nevazut si neasteptat - cuiburile de coropisnite aflate sub gazon - si au impiedicat aplicarea unor tratamente eficiente inainte de startul competitiei. Inamic aflat in special pe terenul de joc, cel mai probabil datorita ingrasamantului natural cu care gazonul a fost "ajutat" in trecut si care a distrus pe zone semnificative radacina firului de gazon.Odata cu scaderea temperaturilor medii diurne, imediat dupa partida cu ACS Viitorul Pandurii, am luat decizia de a interveni cu tratamente complexe (dezinsectie, indepartare daunatori si pir, scarificare, nisip, insamantare), astfel incat gazonul sa aiba suficient timp sa prinda si sa se maturizeze pana la venirea sezonului rece). Atat pe terenul 1 (de joc), cat si pe terenul 2 (de antrenament). Pentru realizarea acestei operatiuni am contractat unul dintre cei mai buni specialisti de pe piata locala, compania care se ocupa de intretinerea gazonului pe stadionul si baza de antrenament a Viitorului de la Ovidiu.Am incercat, tinand cont de calendarul incarcat, sa oferim timp gazonului sa se regenereze, mutand temporar (cel putin pana dupa jocul cu UTA) echipa pe un alt stadion. Am apelat la ajutorul si bunavointa colegilor de la Astra si Voluntari, mizand nu doar pe argumentul proximitatii, ci si pe cel al oamenilor cu trecut alb-visiniu, de la cele doua cluburi. Din pacate, din varii motive (obiective, suntem convinsi), nu am putut primi suportul scontat. In lipsa de alternative, am apelat la ultima solutie disponibila - stadionul Dinamo. Precizare importanta: stadioanele din Clinceni, Tunari, Berceni etc. nu sunt omologate pentru Liga 2, iar procesul de omologare, prin care si stadionul din Regie a trecut in vara, dureaza 30-45 de zile, fiind implicate mai multe institutii, printre care si ISU.In ciuda faptului ca am gasit intelegere din partea clubului Dinamo, contractul a picat in ultimul moment datorita opozitiei suporterilor dinamovisti (a caror pozitie suntem nevoiti, de asemenea, sa o intelegem).Asadar, in lipsa optiunilor, meciul cu Gloria Buzau programat duminica, se va disputa acasa, in Regie. Ne bucuram de suportul total al specialistilor care se ocupa de refacerea gazonului, primind asigurari ca se vor depune toate eforturile necesare pentru ca gazonul sa se prezinte in conditii optime la ora jocului."M.D.