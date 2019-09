Un consilier local de la Sectorul 1 preia jumatate din Rapid

Ziare.

com

Primarul celui mai bogat sector al Bucurestiului si omul care ar sta in spatele reinfiintarii Rapidului, Daniel Tudorache, a fost cel care a dezvaluit tranzactia.Afacerea se va perfecta in perioada imediat urmatoare, iar giulestenii vor intra in proprietatea a doi prieteni ai edilului."Bani la Rapid aduc prietenii mei. Victor Angelescu este unul dintre ei, iar Liviu Goncea, actionarul de la KIA, va fi unul dintre actionarii majoritari. Va semna actele in septembrie sau octombrie, e o chestiune de timp, un acord de preluare a 50% din actiuni.Deci 50% sunt la Victor Angelescu, iar 50 % vor fi la Liviu Goncea. Ei vor fi cei doi actionari ai clubului Rapid, amandoi sunt prietenii mei. Cu Liviu Goncea ma cunosc de peste 40 de ani", a declarat Dan Tudorache pentru Prosport.Victor Angelescu este cel care a fost prezentat pana acum ca patron al giulestenilor, insa acesta ar putea pierde controlul asupra clubului dupa cooptarea lui Liviu Goncea in randul actionarilor.