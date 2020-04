Un fost fotbalist roman face declaratia zilei despre perioada de izolare

Ziare.

Schumacher a afirmat ca se asteapta ca natalitatea din Romania sa creasca masiv dupa aceasta perioada."Stati sa vedeti dupa carantina asta. O sa fie spitalele pline de femei gravide. Eram 19 milioane, acum o sa fim iar 23 de milioane!", a afirmat Constantin Schumacher, intr-un interviu acordat fostului fotbalist Robert Nita Intrebat cum rezista in aceasta perioada, fostul rapidist a mentionat ca ii este tot mai greu."Doamne, e foarte greu! Foarte greu! Aveam si scoala de fotbal si s-a inchis. E groasa! Cu antrenoratul nu ai ce sa faci in momentul de fata. Macar de aveam un contract sa mai iau ceva...Dar asa stau degeaba! Stau in casa cu nevasta-mea, ne uitam unul la altul, ne plictisim. Mai ies cu catelul, il mai plimb prin fata blocului si apoi in casa", a completat Schumacher.Constantin Schumacher este in prezent antrenor, dar e liber de contract dupa ce a fost demis de la Rapid C.S.