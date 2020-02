PNL il reevalueaza pe Chirica si lasa loc de manevra in ce priveste candidatura la Iasi: Are potential de explozie

Ziare.

com

Rares Bogdan a declarat, intr-o interventie la Radio Iasi, ca nu exista inca o decizie privind candidatura lui Mihai Chirica din partea PNL la Primaria Iasi si ca va exista un vot in Biroul Permanent National al partidului pe aceasta tema."Aseara (joi seara - n.red.) am stat cu Ludovic Orban doua ore in biroul sau de la Guvern. Deci, decizia in ceea ce-l priveste pe domnul Chirica nu este luata, va fi o decizie colectiva, va fi un vot in BPN unde, daca domnul Chirica in urma sondajelor de opinie sta foarte bine si colegii mei vor prezenta argumente pro si contra intrarii domniei sale in partid, cu siguranta va exista un vot, un vot care-l va putea aduce pe domnul Chirica in partid, daca isi exprima si dorinta de a veni, sau il va respinge chiar daca domnia sa sta bine in sondaje. Deci cred ca ne grabim in momentul in care vorbim despre candidatul la Primaria Iasi, Chirica", a declarat prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan.El a precizat ca Iasiul si Constanta sunt doua borne importante pentru PNL si ca partidul va sustinea cea mai buna solutie pentru a "infige steagul" in cele doua primarii."Interesul PNL este ca alaturi de Cluj, Oradea, Brasov, Sibiu, Alba Iulia, Deva si Timisoara, Arad sa avem castigat si municipiul Iasi si municipiul Constanta. Sunt doua dintre bornele noastre pentru aceste alegeri locale. Vom face tot ce ne sta in putinta, vom sustine cea mai buna solutie pentru ca PNL sa infiga steagul la Primaria din Iasi si la Primaria din Constanta. Sunt doua puncte nodale, doua pariuri pentru noi", a spus Rares Bogdan.Referitor la Mihai Chirica, prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a spus ca edilul Iasiului a fost primul om din PSD care a avut curajul sa se delimiteze in 2017 de conducerea partidului si ca acest lucru a creat la momentul respectiv un adevarat cutremur in PSD.Totodata, Rares Bogdan a amintit si ca Mihai Chirica l-a sustinut pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale.Pe de alta parte, Rares Bogdan a recunoscut ca Mihai Chirica are si vulnerabilitati."Eu sunt un om extrem de atent si am mare incredere in presa. Cunosc presa din Iasi, o urmaresc cu mare atentie, am incredere in investigatiile de acolo, am incredere in colegul si prietenul meu Marius Bodea (liderul filialei municipale PNL Iasi - n.red.) si consider ca tot ceea ce a aparut in ultimul timp despre domnul Chirica si mafia imobiliara trebuie luate in considerare ca posibil potential de explozie in urmatoarea perioada, in ceea ce priveste viitorul primar al municipiului Iasi. Deci noi suntem persoane rationale. Decizia nu este luata", a adaugat Rares Bogdan.