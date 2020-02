Rares Bogdan, catre ministri: Sa faceti rugaciuni in fiecare zi in sanatatea lui Ludovic Orban!

Ziare.

com

"Acum o sa fiu, probabil, mai putin simpatic, pana acum am fost extrem de politically correct. Vreau sa va spun o chestiune extrem de simpla: dragii mei, cei care sunteti ministri in Cabinet, trebuie sa intelegeti ca, in afara faptului ca premierul Romaniei v-a ales si a facut-o foarte bine, trebuie sa intelegeti ca nu sunteti singuri acolo si ca fara primarii, deputatii, europarlamentarii si liderii partidului nu reprezentati foarte mult. Legatura cu ei este obligatorie si sper din tot sufletul sa intelegeti ca trebuie sa fiti un ajutor in campaniile anului 2020 si nu sa trebuiasca unii dintre ei sa dea explicatii pentru ceea ce faceti dumneavoastra", a afirmat eurodeputatul Rares Bogdan.Rares Bogdan le-a dat ministrilor cabinetului trei motive pentru care trebuie sa-i multumeasca premierului Orban si sa faca "rugaciuni in fiecare zi" pentru sanatatea acestuia."Ma gandeam zile trecute impreuna cu cativa prieteni dragi si de asta vreau unora dintre dumneavoastra sa va spun sa faceti rugaciuni in fiecare zi in sanatatea lui Ludovic Orban si va spun de ce. Din trei motive. Unu: pentru ca v-a ales sa faceti parte din echipa guvernamentala. Doi: pentru ca m-a invitat, m-a sustinut sa intru in PNL si sa, plec din presa, pentru ca daca as fi ramas in presa nu stiu cum ati fi scos camasa si cat de bine v-ati fi simtit dupa cateva emisiuni facute de mine cu Oreste Teodorescu, Cristi Diaconescu, Ion M. Ionita, Stelian Negrea, nu multi, trei patru dintre dumneavoastra. Si trei: sa-i mai multumiti o data lui Ludovic Orban pentru faptul ca este un adevarat pompier atomic, comunica de multe ori si pentru dumneavoastra", a mai spus Bogdan.Acesta le-a transmis ministrilor sa comunice cu presa, pentru ca lipsa de comunicare duce la crearea de probleme.El l-a catalogat pe Ludovic Orban drept "paratrasnetul" si omul care ii "acopera" pe ministri atunci cand acestia refuza comunicarea.