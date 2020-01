Rares Bogdan insista ca nu candideaza la Primaria Capitalei. Ce spune despre candidatul partidului

Ziare.

com

Rares Bogdan a fost intrebat, duminica seara, la Antena 3, daca va candida la Primaria Capitalei, in cazul in care-i va cere acest lucru "cineva mai sus de Ludovic Orban" (presedintele Klaus Iohannis - n.r) si a raspuns: "Sigur, nu. Acea persoana nu este preocupata de viata interna a unui partid, gandeste strategii pentru Romania. Are in gand lucrurile pentru Romania si nu se ocupa de lucruile marunte. Ne lasa pe noi liberalii".In plus, Reres Bogdan a afirmat ca din partea PNL va candida la Primaria Capitalei "un liberal care va castiga alegerile"."Suntem obligati sa o contracandidam pe Gabriela Firea noi si nu altii, deci nu sa sustinem un alt candidat, suntem forta politica numarul unu astazi in Romania. Poate sa fie femeie sau barbat. Cine va avea cele mai mari sanse.Va asigur ca acela va fi candidatul care sa aiba prima sansa pentru a o invinge pe Gabriela Firea si, de asemenea, sase candidati care sa se bata pentru a-i invinge primarii de sector, inclusiv pe Negoita si pe Tudorache", a declarat Rares Bogdan.