Rares Bogdan: Ludovic Orban nu are motiv sa isi dea demisia. PNL nu va vota impotriva propriului Guvern

Ziare.

com

Rares Bogdan a fost intrebat, duminica seara, la Antena 3, daca Ludovic Orban isi va demisia pentru a face un prim pas pentru declansarea alegerilor anticipate, in cazul in care motiunea de cenzura care fi depusa de PSD nu va trece."Ludovic Orban nu are motiv sa isi dea demisia", a afirmat Rares Bogdan.El spune ca PNL nu va vota impotriva propriului guvern la motiunea de cenzura depusa de PSD."PSD e intr-o situatie in care e practic cu spatele la zid, iar noi, liberalii, suntem win-win in orice situatie. Daca dansii nu depun motiune sau depun motiuni care nu trec, asa cum arata astazi situatia nu vor reusi sa dea astazi guvernul Orban jos, eu va asigur ca PNL nu va vota impotriva propriului Guvern, deci noi nu ne vom da jos Guvenul.Si daca ramanen in sala si daca nu, nu vom vota impotriva propriului Guvern. Niciun parlamentar liberal nu va vota impotriva propriului guvern, nu vom adopta modelul Liviu Dragnea-Sorin Grindeanu in momentul iunie 2017", a declarat Rares Bogdan.