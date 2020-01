Rares Bogdan nu vrea la Primaria Capitalei: O sa vorbesc cu Orban sa ma scoata din sondaje

Ziare.

com

"O sa vorbesc cu Ludovic Orban sa ma scoata de pe chestionarele de sondaje. Eu am spus ca nu candidez. Nu are rost sa ma masoare. Eu stau bine. Fiecare om isi alege un drum in viata", a declarat Rares Bogdan duminica seara, la Romania TV Liberalul respinge ideea unei candidaturi la Primaria Capitalei, insa a spus ca presedintele Klaus Icohannis l-ar putea determina sa ii si schimbe parerea Intrebat, intr-o emisiune la Digi24, ce ar face daca presedintele Klaus Iohannis i-ar cere sa candideze la Primaria Capitalei, Rares Bogdan a raspuns: "Sper sa nu-mi ceara. As sta de vorba cu el, i-as spune proiectia viitorilor ani, cum o vad eu, iar el e o persoana echilibrata si inteleapta, care sunt convins ca va intelege lucruri si nu impune nimanui nimic. Va asculta argumentele mele".Rares Bogdan a admis ca presedintele Iohannis este singurul om care il poate pune in situatia de a trebui sa discute acest subiect."Altcineva nu poate. Daca presedintele Iohannis ar considera ca trebuie sa avem o discutie pe subiectul Capitalei, as fi pus intr-o situatie complicata", a recunoscut europarlamentarul liberal.Cererea lui Rares Bogdan vine in conditiile in care premierul Ludovic Orban a anuntat ca PNL va lansa un sondaj de opinie pentru testarea a patru potentiali candidati liberali la Primaria Capitalei."Saptamana care incepe, luni, (...) va intra in teren un sondaj de opinie prin care vom testa potentialii candidati ai partidului, patru la numar. (...) Avem patru candidati pe care-i masuram, dar, evident, masuram si alti potentiali candidati", a declarat Orban.Potrivit unor surse citate de Mediafax, cei patru sunt: presedintele PNL Sector 6, Ciprian Ciucu; seful PNL Bucuresti, Violeta Alexandru; europarlamentarul Rares Bogdan si seful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Danca.Potrivit premierului Orban, in cazul in care vor exista doi potentiali candidati cu scoruri apropiate, se va apela si la alte criterii in vederea desemnarii."Daca cineva iese in evidenta si in mod clar se dovedeste ca are cei mai buni parametri, acela va fi candidatul de primar", a mai precizat Ludovic Orban.