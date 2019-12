Inca un gol decisiv marcat de Raul Rusescu in Turcia

Ziare.

Formatia romanului s-a impus cu scorul de 1-0 in fata celor de la Adana Demirspor, intr-un meci din etapa a 13-a din liga secunda din Turcia.Singurul gol a fost marcat in minutul 19, pe un teren aproape impracticabil, imbibat de apa, care a semanat cu cel de sambata seara, de la Voluntari - FCSB , care a dus pana la urma si la amanarea partidei:Celalalt roman de la Giresunspor, Cristian Tanase, a fost si el titular, dar a fost inlocuit in minutul 17.In clasament, Giresunspor ocupa locul 10, cu 16 puncte bifate, iar Adana Demirspor este pe 12, cu 15 puncte. Lider este Hatayaspor, care are 24 de puncte acumulate.