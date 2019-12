Raul Rusescu inscrie pe banda rulanta

Ziare.

Ajuns in vara din postura de jucator liber de contract, atacantul roman in varsta de 31 de ani a marcat, luni seara, cel de-al 7-lea gol al sau din acest sezon.Fostul atacant al lui FCSB a punctat in meciul incheiat la egalitate intre Giresunspor si Altinordu Fk, scor 1-1.Golul lui Rusescu a venit in minutul 66, in timp ce pentru oaspeti a punctat Koc, in minutul 61.Celalalt jucator roman din lotul lui Giresunspor, Cristi Tanase, a jucat pana in minutul 79.Giresunspor ocupa locul 12 in clasamentul ligii secunde de fotbal din Turcia, cu 20 de puncte stranse in 16 etape.Cu cele 7 reusite din acest sezon, Rusescu e golgheterul echipei.I.G.